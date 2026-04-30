30.04.2026 08:00 Spruch des Tages vom 30.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Die Qualität, nach der ich am meisten suche, ist Optimismus: insbesondere Optimismus angesichts von Rückschlägen und scheinbaren Niederlagen. Optimismus ist wahrer moralischer Mut." von Sir Ernest Henry Shackleton (*1874, †1922), britischer Polarforscher

Spruch des Tages am Donnerstag, dem 30.4.2026. © Unsplash/Tim Mossholder

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