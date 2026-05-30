Spruch des Tages vom 30.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Hab Geduld mit allen Dingen, aber besonders mit Dir selbst."

von Franz von Sales (*1567, †1622), Fürstbischof von Genf, Ordensgründer, Mystiker und Kirchenlehrer