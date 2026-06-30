Spruch des Tages vom 30.6.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Wenn Du ruhig leben willst, darfst Du nicht alles sagen, was Du weißt, und nicht alles glauben, was Du hörst."

von Mengzi (*um 370 v. Chr., †um 290 v. Chr.), chinesischer Philosoph und Gelehrter