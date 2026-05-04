04.05.2026 08:00 Spruch des Tages vom 4.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Wir können nicht glücklich sein, solange wir nicht gelernt haben, über uns selbst zu lachen." von Dorothy Dix (*1802, †1887), US-amerikanische Wohltäterin und Reformerin

Spruch des Tages am Montag, dem 4.5.2026. © unsplash/Eye for Ebonyfer

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