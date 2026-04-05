Spruch des Tages vom 5.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt."

von Joachim Ringelnatz (*1883, †1934), deutscher Schriftsteller, Kabarettist und Maler