Spruch des Tages vom 6.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Ich glaube fest, dass jede Blume sich an der Luft, die sie atmet, erfreut."

von William Wordsworth (*1770, †1850), britischer Dichter der Romantik

Spruch des Tages am Mittwoch, dem 6.5.2026.
Spruch des Tages am Mittwoch, dem 6.5.2026.  © unsplash/virginia lackinger

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Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Titelfoto: unsplash/virginia lackinger

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