Spruch des Tages vom 8.2.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

"Es ist besser, Genossenes zu bereuen, als zu bereuen, dass man nichts genossen hat."

von Giovanni Boccaccio (*1313, †1375), italienischer Schriftsteller, Dichter und bedeutender Vertreter des frühen Renaissance-Humanismus