Spruch des Tages vom 4.2.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"In Dingen des Geistes gibt es kaum einen anderen Reichtum, als den an Enttäuschungen."

von Felix Hausdorff alias Paul Mongré (*1868, †1942), deutscher Mathematiker, philosophischer Schriftsteller und Literat