Spruch des Tages vom 9.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Für den wahren Lebenskünstler ist die schönste Zeit immer diejenige, die er gerade verbringt."

von Orson Welles (*1915, †1985), US-amerikanischer Hörspiel-, Film- und Theaterregisseur sowie Schauspieler und Autor

Spruch des Tages am Samstag, dem 9.5.2026.
Spruch des Tages am Samstag, dem 9.5.2026.  © unsplash/Muhammad Haikal Sjukri

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Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Titelfoto: unsplash/Muhammad Haikal Sjukri

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