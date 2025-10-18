Frida Kahlo: Inspirierende Zitate einer leidenschaftlichen Künstlerin

Die besten Zitate von Frida Kahlo liest Du auf TAG24. Entdecke die Sprüche der mexikanischen Malerin über Liebe, Schönheit, Lachen & Leben.

Von Clara Danneberg

Die Bilder der mexikanischen Malerin Frida Kahlo sind weltberühmt. Sie selbst ist noch immer eine beeindruckende Stilikone, die als eine starke Frau ihre Spuren in der Geschichte hinterließ. Was Frida Kahlo gesagt hat, erfährst Du in diesem Artikel. Noch mehr Weisheiten findest Du unter: Sprüche.

Die mexikanische Malerin Frida Kahlo de Rivera bleibt unvergessen. © 123RF/Satori Frida Kahlo de Rivera (*1907, †1954) war eine mexikanische Malerin. Sie gehört zu den bedeutendsten Vertretern einer volkstümlichen Ausprägung des Surrealismus, wobei ihre Werke auch gelegentlich Elemente der Neuen Sachlichkeit aufweisen. Frida Kahlo ist zweifellos die bekannteste Malerin Mexikos und vielleicht sogar ganz Lateinamerikas. Ihre Werke wurden von der mexikanischen Regierung offiziell als "nationales Kulturgut" anerkannt. Ihr Erbe umfasst nicht nur ihre Bilder, sondern auch Tagebücher, die ihre Gedanken über die Liebe und das Leben preisgeben. Frida Kahlo ist noch immer ein Vorbild für Kunst, Kultur und Gesellschaft. Eine Sammlung der besten Sprüche und Zitate von Frida Kahlo präsentiert Dir TAG24.

Die schönsten Zitate von Frida Kahlo

Was dachte Frida Kahlo über die Liebe, das Lachen, die Revolution und das Leben? Die schönsten Zitate der mexikanischen Malerin liest Du im Folgenden.

Zitate von Frida Kahlo über die Liebe

"Ich würde Dir gerne geben, was Du nie hättest haben können, und selbst so würdest Du nicht wissen, wie wunderbar es ist, Dich lieben zu können." "Darf man Verben erfinden? Ich möchte Dir eines sagen: Ich himmele Dich, so spreizen sich meine Flügel breit aus, um Dich maßlos zu lieben." "Ich liebe Dich mehr als meine eigene Haut und obwohl Du mich nicht genauso liebst, liebst Du mich trotzdem, nicht wahr? Und wenn Du es nicht tust, werde ich immer die Hoffnung haben, die Du hast, und damit bin ich zufrieden. Liebe mich ein wenig. Ich bete Dich an." "Ich hinterlasse Dir mein Porträt, damit Du meine Gegenwart hast, all die Tage und Nächte, in denen ich von Dir entfernt bin." "Jetzt, wo Du mich verlässt, liebe ich Dich mehr denn je." "Und letztendlich glaube ich, dass wir nichts tun müssen, um geliebt zu werden. Wir verbringen unser Leben damit, hübscher und klüger zu wirken. Aber mir sind zwei Dinge klar geworden: Wer uns liebt, sieht uns mit dem Herzen und schreibt uns Qualitäten zu, die über unsere eigenen hinausgehen. Und wer uns nicht lieben will, wird mit all unseren Bemühungen nie zufrieden sein. Ja, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, unsere Unvollkommenheiten in Ruhe zu lassen. Sie sind wertvoll für diejenigen, die uns mit dem Herzen sehen."

Ein Zitat über die Liebe von Frida Kahlo lautet: "Jetzt, wo Du mich verlässt, liebe ich Dich mehr denn je." © unsplash/Linus Belanger, TAG24/CD

Zitate von Frida Kahlo über das Lachen und Leben

"Es gibt nichts Wertvolleres als Lachen. Es ist die Kraft, zu lachen und sich seiner selbst zu ergeben, Licht zu sein." "Nichts ist absolut. Alles verändert sich, alles bewegt sich, alles dreht sich, alles fliegt und geht weg." "Das Leben besteht darauf, mein Freund und mein Feind zu sein."

In Bezug auf ihr Dasein stellte Frida Kahlo fest: "Das Leben besteht darauf, mein Freund und mein Feind zu sein." © unsplash/Arunika Ruby, TAG24/CD

Frida-Kahlo-Zitate über Revolution

"Revolution ist die Harmonie von Form und Farbe, und alles existiert und bewegt sich nach nur einem Gesetz: Leben. Niemand ist von anderen getrennt - niemand kämpft für sich selbst. Alles ist alles und eins, Angst und Schmerz - Freude und Tod sind nichts weiter als ein Existenzprozess. Der revolutionäre Kampf in diesem Prozess öffnet die Tür zur Intelligenz." "Rebellion gegen alles, was Dich fesselt." "Revolution verwandelt die Welt in eine klassenlose, damit wir einen besseren Rhythmus für die unterdrückten Klassen erreichen können." "Immer revolutionär. Niemals tot, niemals nutzlos." "Ich muss mit aller Kraft kämpfen, damit die kleinen positiven Dinge, die meine Gesundheit mir zulässt, auf die Unterstützung der Revolution ausgerichtet werden können. Der einzige wirkliche Grund, zu leben."

Ein kraftvolles Zitat von Frida Kahlo ist: "Rebellion gegen alles, was Dich fesselt." © unsplash/Wolfgang Hasselmann, TAG24/CD

Zitate von Frida Kahlo zum Nachdenken

"Füße, wofür brauche ich euch, wenn ich Flügel zum Fliegen habe?" "Wirf Erde auf mich und Du wirst sehen, wie ich blühe." "Ich male meine eigene Realität. Das Einzige, das ich weiß, ist, dass ich male, weil ich es brauche, und ich male, was auch immer durch meinen Kopf geht, ohne andere Überlegungen." "Ich bin nicht krank. Ich bin gebrochen. Aber ich bin froh, so lange zu leben, wie ich malen kann." "Meine Malerei trägt die Botschaft des Schmerzes in sich." "Ich denke, dass ich nach und nach meine Probleme lösen und überstehen kann." "Ich male Selbstporträts, weil ich so oft allein bin, weil ich die Person bin, die ich am besten kenne." "Die Schönheit und die Hässlichkeit sind ein Trugbild, da die anderen am Ende immer in unser Inneres schauen." "Wenn man das eigene Leid einmauert, riskiert man, dass es einen von innen her auffrisst." "Ich trank, weil ich meine Sorgen ertränken wollte, aber jetzt haben die verdammten Dinge gelernt, zu schwimmen." "Leidenschaft ist die Brücke, die Dich von Schmerz zu Veränderung führt." "Ich hoffe, der Abschied ist freudig. Und ich hoffe, nie zurückzukehren." "Nur ein Berg kann den Kern eines anderen Berges kennen." "Du hast nicht verstanden, was ich bin. Ich bin Liebe. Ich bin Vergnügen. Ich bin Essenz. Ich bin ein Idiot. Ich bin hartnäckig. Ich bin. Ich bin einfach."

Eines der berühmtesten Zitate von Frida Kahlo ist: "Füße, wofür brauche ich euch, wenn ich Flügel zum Fliegen habe?" © unsplash/Nico Frey, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 Sprüche von Frida Kahlo

"Ich male Blumen, damit sie nicht sterben." "Letztlich sind wir fähig, sehr viel mehr auszuhalten, als wir uns vorstellen können." "Verliebe Dich in Dich selbst. Verliebe Dich in das Leben und dann verliebe Dich in wen auch immer Du willst."

Frida Kahlo meinte: "Ich male Blumen, damit sie nicht sterben." © unsplash/Clark Wilson, TAG24/CD