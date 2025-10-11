Er hatte mehr als nur Physik im Kopf: Die besten Zitate von Albert Einstein

Seine Welt bestand nicht nur aus Physik. Entdecke die besten Zitate von Albert Einstein zu Intelligenz, dem Sinn des Lebens, Liebe und Glück.

Von Clara Danneberg

Bei Albert Einstein denkt man sicherlich zuerst an die Relativitätstheorie. Der geniale Physiker hat sich aber auch mit der Gesellschaft und dem menschlichen Miteinander weltweit beschäftigt. Seine Ansichten findest Du in diesem Artikel. Mehr Zitate und Weisheiten findest Du unter: Sprüche.

Es gibt einige berühmte Zitate von Albert Einstein. © unsplash/Taton Moïse Albert Einstein (*1879, †1955) war ein theoretischer Physiker, der mit seinen Arbeiten zu Materie, Raum, Zeit und Gravitation das bis dahin dominierende Weltbild nach Newton grundlegend veränderte. Er zählt zu den einflussreichsten Physikern der Geschichte und gilt weltweit als einer der bekanntesten Wissenschaftler der Neuzeit. Als Inbegriff eines genialen Wissenschaftlers nutzte er seine enorme Bekanntheit außerhalb der Physik, um sich für internationale Verständigung, Frieden und sozialistische Ideen starkzumachen. Israel Krieg Nahost-Konflikt: Banges Warten auf Geiseln und bittere Rückkehr in Ruinen TAG24 präsentiert Dir die besten Zitate Albert Einsteins zu verschiedenen Lebensthemen.

Die besten Zitate von Albert Einstein

Was sagte Einstein über Intelligenz, die Liebe und das Leben? Erkunde die Gedanken des unvergleichlichen Genies und lasse Dich davon inspirieren.

Albert-Einstein-Zitate zu Intelligenz

"Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört, zu fragen." "Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt, während die Vorstellungskraft die ganze Welt umfasst, den Fortschritt anregt und die Evolution hervorbringt." "Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es keine Hoffnung für sie." "Mit dem Ruhm werde ich immer dümmer, was natürlich ein sehr verbreitetes Phänomen ist." "Ich gebe ungern meine Meinung zu einer Sache ab, wenn ich nicht die genauen Fakten kenne." "Ich habe keine besonderen Talente. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig." "Es ist mir zuwider, wenn eine hohe Intelligenz mit einem fragwürdigen Charakter gepaart wird." "Wir sind mit gerade genug Intelligenz ausgestattet, um klar erkennen zu können, wie völlig unzureichend diese Intelligenz ist, wenn wir mit dem konfrontiert werden, was existiert. Wenn diese Demut allen Menschen vermittelt werden könnte, würde die Welt der menschlichen Bestrebungen attraktiver werden." "Wir sollten darauf achten, den Intellekt nicht zu unserem Gott zu machen; er hat zwar mächtige Muskeln, aber keine Persönlichkeit." "Ich glaube an Intuitionen und Inspirationen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich Recht habe. Ich weiß es nicht." "Weisheit ist kein Produkt der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuchs, sie zu erwerben." "Die Suche nach Wahrheit und Wissen ist eine der edelsten Eigenschaften des Menschen - auch wenn sie oft am lautesten von denen verkündet wird, die sich am wenigsten darum bemühen."

Albert Einstein über sich selbst: "Ich habe keine besonderen Talente. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig." © unsplash/engin akyurt, TAG24/CD

Albert Einstein über den Sinn des Lebens

"Das Wesentliche im Leben eines Menschen meiner Art ist, was er denkt und wie er denkt, und nicht, was er tut oder erleidet." "Welches ist der Sinn unseres Lebens, welches der Sinn des Lebens aller Lebewesen überhaupt? Eine Antwort auf diese Frage wissen, heißt, religiös sein. Du fragst: Hat es denn überhaupt einen Sinn, diese Frage zu stellen? Ich antworte: Wer sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen als sinnlos empfindet, der ist nicht nur unglücklich, sondern auch kaum lebensfähig." "Nach dem Sinn oder Zweck des eigenen Daseins sowie des Daseins der Geschöpfe überhaupt zu fragen, ist mir von einem objektiven Standpunkt aus stets sinnlos erschienen." "Meine Ideale, die mir voranleuchteten und mich mit frohem Lebensmut immer wieder erfüllten, waren Güte, Schönheit und Wahrheit." "Arbeit ist das Einzige, was dem Leben Substanz verleiht." "Das wichtigste menschliche Bestreben ist das Streben nach Moral in unserem Handeln. Unser inneres Gleichgewicht und sogar unsere Existenz hängen davon ab. Nur Moral in unserem Handeln kann dem Leben Schönheit und Würde verleihen."

Auch dieses Zitat stammt aus den Gedanken von Albert Einstein. © unsplash/Snap Sthlm, TAG24/CD

Albert-Einstein-Zitate über das Glück

"Ein glücklicher Mensch ist zu zufrieden mit der Gegenwart, um zu viel über die Zukunft nachzudenken." "Wenn ein blinder Käfer über die Oberfläche eines gekrümmten Astes krabbelt, bemerkt er nicht, dass der Weg, den er zurückgelegt hat, tatsächlich gekrümmt ist. Ich hatte das Glück, zu bemerken, was der Käfer nicht bemerkte." "Wenn ich Dir nur etwas von meinem Glück geben könnte, damit Du nie wieder traurig und deprimiert bist."

So dachte Albert Einstein über das Glück. © unsplash/Chris Barbalis, TAG24/CD

Albert Einstein - Zitate über die Liebe

"Ein Mensch wie ich ist überall zu Hause, wo seine Nächsten und Liebsten sind." "Wo Liebe ist, gibt es keine Zwänge." "Liebe bringt viel Glück, viel mehr, als die Sehnsucht nach jemandem Schmerz bringt." "Sich zu verlieben, ist keineswegs das Dümmste, was Menschen tun - aber die Gravitation kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden." "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Liebe [zu einem Thema oder Hobby] ein besserer Lehrer ist als Pflichtgefühl - zumindest für mich." "Ich bin so glücklich, Dich gefunden zu haben - ein Wesen, das mir ebenbürtig ist und das genauso stark und unabhängig ist wie ich." "Wenn Du nicht bei mir bist, fühle ich mich, als wäre ich nicht vollständig. Wenn ich sitze, möchte ich weggehen; Wenn ich weggehe, wäre ich lieber zu Hause; Wenn ich mit Leuten rede, würde ich lieber lernen; Wenn ich lerne, kann ich nicht stillsitzen und mich konzentrieren; und wenn ich schlafen gehe, bin ich mit dem Verlauf des Tages nicht zufrieden." "Ich muss jemanden lieben. Sonst ist es ein elendes Dasein. Und dieser Jemand bist Du."

Einsteins Gedanken zum Thema Liebe. © unsplash/engin akyurt, TAG24/CD

Albert-Einstein-Zitate zum Nachdenken

"Ich muss in den Sternen suchen, was mir auf der Erde verwehrt wurde." "Ich habe die Wandelbarkeit aller menschlichen Beziehungen erkannt und gelernt, mich sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte zu schützen, sodass ein Temperaturgleichgewicht ziemlich gut gewährleistet ist." "Wer in kleinen Dingen nachlässig mit der Wahrheit umgeht, dem kann man in wichtigen Angelegenheiten nicht vertrauen." "Ich halte es für unfair und sogar geschmacklos, einige wenige Personen für grenzenlose Bewunderung auszuwählen und ihnen übermenschliche geistige und charakterliche Fähigkeiten zuzuschreiben. Das ist mein Schicksal, und der Kontrast zwischen der allgemeinen Einschätzung meiner Fähigkeiten und Leistungen und der Realität ist einfach grotesk." "Das ewig Unbegreifliche an der Welt ist ihre Begreiflichkeit."

"Das Streben nach Wahrheit muss allen anderen Bemühungen vorangehen." "Wahrheit ist das, was sich in der Erfahrung bewährt." "Das schönste Geschenk der Natur ist, dass es uns Freude bereitet, uns umzuschauen und zu versuchen, zu verstehen, was wir sehen." "Es ist schwer zu sagen, was Wahrheit ist, aber manchmal ist es so leicht, eine Lüge zu erkennen." "Jeder sollte als Individuum respektiert, aber nicht idealisiert werden." "Eine neue Art des Denkens ist unerlässlich, wenn die Menschheit überleben und sich auf eine höhere Ebene begeben will." "Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten." "Ich gebe zu, dass Gedanken den Körper beeinflussen."

Albert Einstein betonte: "Jeder sollte als Individuum respektiert, aber nicht idealisiert werden." © unsplash/Nikolett Emmert, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 Zitate von Albert Einstein über das Leben

"Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle." "Versuche nicht, ein erfolgreicher Mensch zu werden, sondern versuche vielmehr, ein wertvoller Mensch zu werden." "Ich mache mir nie Sorgen um die Zukunft. Sie kommt früh genug."

Albert Einstein meinte: "Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle." © unsplash/Uriel SC, TAG24/CD