Bahn-Streik: Diese Rechte haben Betroffene

Berlin - Die Deutsche Bahn soll in dieser Woche erneut bestreikt werden. TAG24 klärt auf: Diese Rechte haben Betroffene!

Für die meisten Reisenden dürfte das einen großen Aufwand bedeuten, kommen sie doch nun nicht an ihr Ziel.

Wer zwischen Mittwoch, 2 Uhr, und kommenden Montag, 18 Uhr , mit der Bahn fahren wollte, guckt höchstwahrscheinlich in die Röhre – beziehungsweise auf verwaiste Bahnsteige. Weder S-Bahnen noch Regional-Express-Züge oder Regionalbahnen sind unterwegs. Auch Euro- und Intercitys sowie die schnelleren Intercity-Express-Züge stehen still.

Neben diesen Rechten gelten natürlich zudem die regulären Fahrgastrechte. Ab 60 Minuten Verspätung am Zielort werden 25 Prozent des Fahrpreises erstattet, ab 120 Minuten sogar 50 Prozent.

Im Fall des Streikes kann die Fahrkarte auch schon eher genutzt werden , um sein Ziel zu erreichen. In dieser Woche gelten Tickets bereits am heutigen Montag und morgigen Dienstag, wenn die gebuchte Verbindung im Streik-Zeitraum liegt.

Im Streik-Zeitraum werden nur wenige Züge fahren. © Unsplash/Preston Foster

Wer lediglich eine Fahrkarte für den Nahverkehr (RE, RB, IRE und S-Bahn) hat, aber aufgrund der Verspätung oder des Ausfalls einen Zug des Fernverkehrs (IC, EC, ICE) nutzen möchte, muss ein neues Ticket kaufen. Dieses kann im Anschluss an die Fahrt beim Servicecenter Fahrgastrechte zur Erstattung eingereicht werden.

Diese Regelung gilt jedoch nicht für "erheblich ermäßigte Fahrkarten", wie die Bahn es nennt und dabei die Beispiele Deutschlandticket, Länder-Tickets und Quer-durchs-Land-Ticket nennt.

Auf internationalen Bahnfahrten ist Vorsicht geboten: Bis 19. Januar lassen sich die gebuchten und betroffenen Tickets problemlos nutzen. Doch wer erst nach diesem Datum fahren möchte, sollte zunächst ein DB-Reisezentrum aufsuchen und sich eine Bescheinigung holen, dass der gebuchte Zug nicht gefahren ist oder nicht erreicht werden konnte und die Fahrkarte noch immer gilt. "Damit wird eine Ticketkontrolle im Ausland erleichtert", teilt die Deutsche Bahn mit.

Reservierungen für reservierungspflichtige Züge gibt das Unternehmen gegen Vorlage der ursprünglichen Buchung gratis aus. Dafür solle man sich an ein Reisezentrum wenden.

Wer an einem anderen als dem gebuchten Tag fährt und das City-Ticket mit ausgewählt hat, muss aufpassen: Dieses gilt nur am gebuchten Tag. Man benötigt also neue Fahrscheine für den Weg zum und vom Bahnhof.

Gebuchte NightJet-Tickets lassen sich aufgrund des Streiks auch tagsüber (sowie im EC über den Brenner nach Venedig) benutzen. Fahrkarten der Komfortkategorie "De Luxe" gelten in der 1. Klasse, alle anderen in der 2. Klasse.