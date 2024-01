Bahn-Streik im Liveticker: Das halten die Deutschen vom sechstägigen Arbeitskampf

Bahn-Streik im Liveticker: Der sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL stößt einer Umfrage zufolge in der Bevölkerung überwiegend auf Ablehnung.

Deutschland - Wieder rollt kaum ein Zug durch Deutschland: Der vierte Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL legt seit dem Mittwochmorgen weite Teile des Fern- und Regionalverkehrs lahm.

Fahrgäste müssen warten: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat in der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn zu einem sechstägigen Streik bis Montag aufgerufen. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa Der Streik hat am Dienstagabend im Güterverkehr und am frühen Mittwochmorgen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn begonnen. Der Notfahrplan für den Personenverkehr sei in der Nacht auf Mittwoch stabil angelaufen, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen am Berliner Hauptbahnhof. Der Ausstand auf der Schiene soll bis Montagabend um 18 Uhr andauern. Der vierte Arbeitskampf der GDL im laufenden Tarifstreit mit dem bundeseigenen Konzern sei "der längste in der Geschichte der Deutschen Bahn", sagte die Sprecherin. Bahnstreik GDL streikt wieder: Deutsche Bahn erwartet Beeinträchtigungen schon ab Dienstag TAG24 hält Euch hier über aktuelle Ereignisse während des Mega-Streiks auf dem Laufenden.

24. Januar, 14.55 Uhr: Diese Rechte gelten jetzt

Wer vom Streik betroffen ist, kann sein Ticket flexibel nutzen, sagt die Bahn. Doch was gilt genau? Und kann man die Fahrt auch stornieren? Im TAG24-Artikel "Bahn-Streik: Diese Rechte gelten jetzt" erfahrt Ihr mehr dazu.

Hunderte Fahrten fallen ersatzlos aus. Reisende brauchen viel Geduld – und sollten ihre Rechte kennen.

24. Januar, 12.41 Uhr: Ausstand bei der Bahn löst Debatte um Streikrecht aus

Der sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat in Niedersachsen eine Debatte um eine Reform des Streikrechts ausgelöst. "Dieser Streik betrifft Millionen von Bahnreisenden und Berufspendlern, die Wirtschaft muss enorme volkswirtschaftliche Schäden verkraften", sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall, Volker Schmidt, am Mittwoch. Er sprach sich daher für eine Reform des Streikrechts aus. Um die Auswirkungen von Arbeitskämpfen zu begrenzen, die die kritische Infrastruktur betreffen, sollten diese aus Sicht des Arbeitgeberverbandes verbindlich an ein unabhängiges Schlichtungsverfahren gekoppelt werden. "Damit würde vermieden werden, dass sich eine Tarifpartei wie jetzt die GDL, Verhandlungen schlicht verweigert und ein ganzes Land für ein kaum mehr nachvollziehbares Machtgebaren in Mithaftung genommen wird", sagte Schmidt.

24. Januar, 9.34 Uhr: Wissing befürwortet Schlichtung im Streit zwischen GDL und Bahn

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) schließt ein Schlichtungsverfahren zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn nicht aus. Er erwarte von der Gewerkschaft, dass sie Verantwortung übernehme und an den Verhandlungstisch komme, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Und wenn das so festgefahren ist, dass man offensichtlich nicht mehr miteinander reden kann, dann brauchen wir dringend eine Mediation oder ein Schlichtungsverfahren." Allerdings seien die Chancen für eine Schlichtung derzeit eher gering.

Volker Wissing (53, FDP) hält ein Schlichtungsverfahren im Bahn-Streit für durchaus denkbar.

24. Januar, 8.39 Uhr: 59 Prozent haben laut Umfrage kein Verständnis für Lokführerstreik

Der sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL stößt einer Umfrage zufolge in der Bevölkerung überwiegend auf Ablehnung. 59 Prozent haben kein Verständnis dafür, wie die am Mittwoch veröffentlichte Erhebung von YouGov ergab. 34 Prozent haben demnach Verständnis für den Ausstand. Das Institut befragte nach eigenen Angaben 4124 Personen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Ergebnisse sind demnach repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Der neue Streik der Lokführergewerkschaft GDL stößt bei den meisten Deutschen auf Unverständnis.

24. Januar, 8.35 Uhr: Trotz Mega-Streik sollen einige Züge in NRW fahren

Anders als viele andere bundesweit vom Lokführerstreik betroffene Städte wird es Köln nicht so hart treffen. Dennoch fallen auch rund um die Domstadt in den kommenden Tagen zahlreiche Züge vollständig aus. Andere dagegen sollen im von der Deutschen Bahn ins Leben gerufenen Notfall-Fahrplan durch Nordrhein-Westfalen touren. Mehr dazu, lest ihr hier.

Am Kölner Hauptbahnhof bleiben bis zum kommenden Montag viele Gleise unbefahren.

24. Januar, 7.57 Uhr: Bahn soll laut Weselsky "vom hohem Ross" herunterkommen

Nach Beginn des sechstägigen Streiks bei der Bahn fordert die Lokführergewerkschaft GDL mehr Entgegenkommen von dem Konzern. "Was die Deutsche Bahn AG macht, ist nichts anders als die wiederholende Ablehnung aller Forderungen", kritisierte GDL-Chef Claus Weselsky (64) am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Die Bahn bewege sich nur millimeterweise. Auf die Frage, wann die Gewerkschaft wieder verhandeln werde, sagte der Gewerkschafter: "Sobald die Deutsche Bahn vom hohen Ross herunter kommt."

Claus Weselsky (64), Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Lokführer (GDL), beschwert sich über mangelnde Bereitschaft der Bahn zur Verhandlung.

24. Januar, 7.29 Uhr: Notfahrplan wie geplant angelaufen

Mit Beginn des Lokführerstreiks im Personenverkehr der Deutschen Bahn ist der Notfahrplan laut Konzern am frühen Mittwochmorgen wie geplant angelaufen. "Im gesamten Fern- und Regionalverkehr kommt es bis einschließlich Montag zu massiven Beeinträchtigungen durch den Streik der GDL", teilte die Bahn mit. Der Notfahrplan biete ein stark verringertes, aber verlässliches Angebot an Fahrten. Die Bahn rät Reisenden, im Fernverkehr früh einen Sitzplatz zu reservieren.

Im Güterverkehr läuft der Streik der Gewerkschaft GDL seit Dienstagabend. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

24. Januar, 7.24 Uhr: Während Streiks deutlich weniger Zugreisende

Die Zahl der Reisenden und Pendler in Zügen ist einem Handynetzbetreiber zufolge während des Bahnstreiks Mitte Januar um mehr als die Hälfte gesunken. Vom 10. bis 12. Januar seien auf den Schienen 56 Prozent weniger Menschen unterwegs gewesen als im Vergleichszeitraum der Vorwoche, teilte der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland (O2) am Mittwoch in München mit und berief sich dabei auf eine anonymisierte Datenauswertung seiner Handynutzer, die mindestens 30 Kilometer weit gefahren sind. Die Daten des O2-Netzes wurden hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung, und zwar auf 653 100 Bahnfahrten pro Tag.

24. Januar, 6.50 Uhr: "Langsam wirklich zu viel!" - Fahrgäste sind genervt

Viele Fahrgäste finden es völlig unverständlich, dass Mitglieder der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Wochen streiken. "Viele Menschen in unserem Land leisten deutlich mehr und bekommen deutlich weniger bezahlt", sagt Sabine Schütz (70) aus Dresden gegenüber TAG24. Auch Annika G. (24) pendelt täglich mit der S1 oder dem Regionalexpress von Coswig in die sächsische Landeshauptstadt. "Ich habe Verständnis für den Streik, aber langsam wird es wirklich zu viel", klagt die Lehramts-Studentin. Mehr dazu, lest ihr hier.

Die Arbeitsniederlegung dauert dieses Mal nicht drei, sondern ganze sechs (!) Tage.

24. Januar, 6.25 Uhr: Industrie befürchtet Milliardenschaden durch GDL-Streik

Die deutsche Industrie erwartet durch den Lokführer-Streik auch im Güterverkehr enorme Probleme für Unternehmen. Es drohten harte Einschränkungen bis hin zu einzelnen Produktionsausfällen, Drosselungen und Stillständen in der Industrie, sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Bei einem sechstägigen Streik ist eine Schadenshöhe von insgesamt bis zu einer Milliarde Euro nicht unrealistisch."

Die Wirtschaft in Sorge: Durch den Streik drohen der Industrie harte Einschränkungen.