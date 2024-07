GDL kündigt nächsten Streik an!

Chemnitz - Das ging der City-Bahn in Chemnitz zu schnell: Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) beendete plötzlich den seit Dienstag laufenden Streik - das Verkehrsunternehmen konnte nicht schnell genug reagieren. Daher fahren vorerst weiterhin Ersatzbusse. Doch die GDL kündigte am heutigen Donnerstag bereits den nächsten Streik an.

Der GDL-Streik ist zwar vorbei, dennoch rollen die City-Bahnen erst im Laufe des heutigen Donnerstags. © Kristin Schmidt

Am gestrigen Mittwoch um 22.12 Uhr teilte die GDL der City-Bahn mit, dass der Streik Donnerstagnacht um 2 Uhr beendet wird.

"Mit dieser sehr kurzen Vorlaufzeit war es der City-Bahn nicht möglich, am Donnerstag mit Betriebsbeginn die Bahnen sofort rollen zu lassen", so das Verkehrsunternehmen.

Heißt: Fahrgäste müssen weiterhin mit Ersatzbussen rechnen. "Die Busse fahren weiter, bis der Bahnverkehr stabil läuft", heißt es dazu.

Erst ab 17 Uhr werden die City-Bahnen wieder planmäßig fahren. "Der Busnotverkehr kann heute bis Betriebsschluss weiterhin zusätzlich genutzt werden", heißt es dazu.

Der GDL-Streik begann in der Nacht zum Dienstag um 3 Uhr. Die Gewerkschaft kündigte allerdings bereits am heutigen Donnerstag den nächsten an: "Der 17. Streik wird nun unmittelbar folgen, erneut zu erheblichen Einschränkungen führen und weitere Steuergelder unnötig verschwenden", heißt es in einer Mitteilung am Nachmittag.

Der Streik soll am morgigen Freitag, 3 Uhr starten. Das Ende dieses befristeten Streiks wird noch bekanntgegeben. Außerdem soll es laut GDL es am Freitag ab 11 Uhr in Chemnitz einen Demonstrationszug zum Hauptbahnhof geben.