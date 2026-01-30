Streik in Bussen und Bahnen: Leipzigs ÖPNV wird am Montag lahmgelegt!

Leipzig - Auch in Leipzig ist am Montag im Rahmen des bundesweiten Verdi-ÖPNV-Streiks mit Einschränkungen zu rechnen.

Fahrgäste des Leipziger ÖPNV müssen am Montag viel Geduld und Nervenstärke an den Tag legen. © Sebastian Willnow/dpa

Die Gewerkschaft Verdi verhandelt mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) aktuell über bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Unter anderem geht es um kürzere Wochenarbeits- und Schichtzeiten sowie höhere Nacht- und Wochenend-Zuschläge.

Das wünschen sich auch die Mitarbeitenden der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), weshalb viele von ihnen zwischen Dienstag, 3 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, ihre Arbeit in den Bussen und Bahnen der Messestadt niederlegen.

Die LVB warnt deshalb schon jetzt alle Kundinnen und Kunden vor Einschränkungen und Ausfällen im gesamten Liniennetz.

"Es ist auch möglich, dass der Verkehr zeitweise komplett eingestellt wird", heißt es.

Die von Subunternehmen betriebenen Buslinien 61, 62, 66, 77, 83, 87, 88, 91, 143, 162, 172, 173, 175, 176 sowie alle Flexa-Fahrten sollen wie gewohnt verkehren. Das gilt auch für die Regionalzüge und S-Bahnen.