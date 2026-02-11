Streik legt München und Nürnberg lahm: Nur Fußballfans kommen durch

München/Nürnberg - Im Rahmen der derzeitigen Tarifverhandlungen im TV-N Bayern hat die Gewerkschaft ver.di für Mittwoch, den 11. Februar 2026, einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. So steht in München und Nürnberg ein Großteil der Fahrzeuge still – doch es gibt Ausnahmen.

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Streik aufgerufen. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Ein geregelter Betrieb werde voraussichtlich erst am Donnerstag wieder möglich sein, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit.

So sei die U-Bahn - mit einer einzigen Ausnahme am Abend wegen eines Fußballspiels - überhaupt nicht im Betrieb. In Nürnberg seien sowohl die U-Bahnen als auch die Trambahnen in den Depots geblieben, schilderte Michael Batog von der Gewerkschaft ver.di. In Passau stehe alles still, ergänzte seine Kollegin Katharina Wagner.

Die Gewerkschaftssekretärin kündigte an, dass es bis zur nächsten Verhandlungsrunde am Freitag keine weiteren Warnstreiks in Bayern geben werde. "In der Eskalation sind wir definitiv noch nicht."

Die Gewerkschaft wolle ja nicht die Fahrgäste als solche treffen, dies sei nur der einzige Hebel, um Druck auf die Arbeitgeber auszuüben.