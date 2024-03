Streik trifft auch Berlin: Keine Ringbahn, aber diese S-Bahnlinien fahren dennoch!

Berlin - Kaum fährt die S-Bahn in Berlin wieder im gewohnten Takt, steht auch schon der nächste Streik vor der Tür. Am Sonntagabend hat die GDL zum erneuten Bahnstreik aufgerufen - und das deutlich kurzfristiger als zuletzt.

Wer zum Flughafen muss, kann auf die S9 bauen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Schon am Dienstag ab 2 Uhr sollen die Lokführer im Personenverkehr bundesweit die Arbeit niederlegen. Im Güterverkehr bereits am Montag ab 18 Uhr.

Bedeutet: In Berlin steht zum größten Teil die S-Bahn still. So fährt beispielsweise die Ringbahn (S41 und S42) am Dienstag nicht. Ebenso die Linien S26, S45, S47, S7, S75, S8 und S85.

Pendler werden gebeten auf U-Bahn, Busse oder die Tram umzusteigen, denn die BVG ist vom Streik nicht betroffen. Allerdings gibt es auch die ein oder andere S-Bahnlinie, die dennoch verkehrt - mit einer Einschränkung.

Weder die S1 (Birkenwerder - Nordbahnhof), S2 (Bernau - Anhalter Bahnhof), S25 (Hennigsdorf - Nordbahnhof), S3 (Erkner - Ostbahnhof), S5 (Strausberg Nord – Ostbahnhof), noch die S9 (Friedrichstraße – Schöneweide – Flughafen BER) fahren die komplette Strecke. Zudem muss Geduld mitgebracht werden. Bis auf die S5 (40-Min-Takt) und S9 (20-Min-Takt) fährt die S-Bahn nur alle Stunde. Das gilt auch für die S46.