Verdi streikt wieder: Ganze Klinikkette betroffen

Berlin - Schon in den vergangenen Wochen kam es in Berlin immer wieder zu Streiks . Jetzt tritt auch die Belegschaft eines großen Klinikunternehmens in den Arbeitskampf.

Ende Februar ruft Verdi beim Krankenhauskonzern Vivantes zum Streik auf. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie Verdi mitteilt, gibt es in den Tarifverhandlungen mit dem Krankenhauskonzern Vivantes weiterhin keine Einigung.

Laut der Gewerkschaft hat Vivantes in den Verhandlungen ausschließlich Angebote vorgelegt, die die Zwei-Klassen-Belegschaft weiter zementieren würden.

Aus diesem Grund werden die Beschäftigten der Vivantes-Töchter zum Streik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Reinigung, der Speiseversorgung sowie der Zentralsterilisation.

In Berlin gehören folgende Kliniken zum Vivantes-Verbund: