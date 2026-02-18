Wieder Bus-Streik: Diese Linien sind am Donnerstag betroffen

Von Markus Klemm Hamburg - Am dritten und vorerst letzten Warnstreiktag vor der nächsten Verhandlungsrunde bei der Hamburger Hochbahn ist erneut mit teils erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Auch am Donnerstag müssen sich Pendler auf Einschränkungen im öffentlichen Verkehr von Hamburg einstellen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Diesmal sollen, von Donnerstag 3 Uhr an, für 24 Stunden die Busse vor allem im Osten der Stadt stillstehen.

Die Hochbahn geht nach eigenen Angaben davon aus, dass 30 der insgesamt 112 Buslinien betroffen sind. Voraussichtlich gar nicht fahren demnach die Linien 8, 9, 10, 11, 27, 116, 118, 160, 162, 167, 255, 260, 263, 368, 608 und X35.

Einen "instabilen Teilbetrieb" werde es auf den Linien 12, 16, 23, 25, 28, 31, 105, 168, 171, 261, 554, 567, X22 und X27 geben.

Die Hochbahn appelliert an die Fahrgäste, möglichst auf U- und S-Bahnen auszuweichen, da diese – ebenso wie die HADAG-Fähren – nicht vom Streik betroffen seien.