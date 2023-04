Heute kurzfristiger Streik am Flughafen Hamburg: Bereits ein Fünftel der Abflüge gestrichen

Hamburg – Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Abfertigungsunternehmens AHS am Hamburger Flughafen kurzfristig zu einem ganztägigen Warnstreik am heutigen Montag aufgerufen. Bereits ein Fünftel aller geplanten Abflüge sind gestrichen worden.

Streikende Beschäftigte am Hamburger Flughafen im März 2023. Für den heutigen Montag hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter des Unternehmens AHS erneut zu einem ganztägigen Warnstreik am Airport in Fuhlsbüttel aufgerufen. © Christian Charisius/dpa

Das gab der Flughafen in Fuhlsbüttel am Morgen in einer Pressemitteilung bekannt.

Das Unternehmen AHS (Aviation Handling Services Hamburg GmbH) ist am Hamburger Airport unter anderem für die Bereiche "Check-In", "Boarding" und "Lost and Found" der Fluggesellschaften Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines zuständig.

Insgesamt sind am Montag 161 Abflüge vom Flughafen Hamburg geplant.

Wie der Airport mitteilte, seien Flüge, die von anderen Unternehmen abgewickelt werden, von den Streiks nicht betroffen.

AHS hatte am heutigen Montag ursprünglich 84 Abflüge betreuen sollen, davon sind bereits 31 gestrichen (Stand: 6.09 Uhr). Aufgrund des Verdi-Streiks kann es bei den von AHS betreuten Flügen zu weiteren Streichungen sowie zu deutlichen Verzögerungen kommen.