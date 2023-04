25.04.2023 07:10 Flughafen Hamburg: Nach Verdi-Streik Normalbetrieb wieder angelaufen

Nach einem kurzfristigen Warnstreik am Montag ist am Hamburger Flughafen der Betrieb am Dienstag wieder regulär angelaufen.

Hamburg – Nach einem kurzfristigen Warnstreik am Montag ist am Hamburger Flughafen der Betrieb am Dienstag wieder regulär angelaufen. Ein Bild, dass es heute wohl nicht zu sehen geben wird: streikende Beschäftigte am Hamburger Flughafen, hier eine Aufnahme aus dem März 2023. © Christian Charisius/dpa Laut Webseite des Flughafens am Dienstagmorgen finden alle Abflüge wie geplant statt. Die Gewerkschaft Verdi hatte rund 300 Beschäftigte des Abfertigungsdienstleisters Aviation Handling Services Hamburg GmbH (AHS) am Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

In dessen Folge waren 50 der 84 von dem Unternehmen betreuten Flüge gestrichen worden. Insgesamt waren am Montag 161 Abflüge vom Airport in Hamburg geplant. Der Dienstleister ist unter anderem für Check-in und Boarding bei den Fluggesellschaften Lufthansa, Brussels Airlines und Austrian Airlines zuständig.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa