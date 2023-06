Groß- und Außenhandel streikt in Sachsen-Anhalt: Nach Edeka ist Penny dran

Magdeburg - Da die Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Verdi weiterhin ohne Ergebnis blieben, wird am Donnerstag der Streik in Sachsen-Anhalt ausgedehnt.

Am Donnerstag soll vor dem Penny-Lager in Landsberg gestreikt werden. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Der Streikaufruf am Donnerstag wendet sich diesmal an Beschäftigte des Penny-Lagers in Landsberg, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Es seien alle Arbeitnehmer der Frühschicht ab 3 Uhr aufgerufen, hieß es.

Der Streik vom frühen Morgen bis etwa 13 Uhr soll vor dem Lager stattfinden. Zur Unterstützung sollen außerdem 50 streikende Kaufland-Mitarbeiter vor Ort sein.

Zwar hatten zuletzt am Montag Beschäftigte des Edeka-Zentrallagers die Arbeit niedergelegt, doch trotzdem sei der Druck gegen die Arbeitgeberseite noch nicht groß genug und würde nun weiter ausgeweitet werden, so Verdi-Verhandlungsführer Torsten Furgol.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnsteigerung von 13 Prozent, bessere Ausbildungsvergütung und allgemeinverbindliche Tarifverträge.