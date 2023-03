Großer Warnstreik am Montag: Viele Flugausfälle in NRW erwartet

Düsseldorf/Köln/Dortmund - Wegen des bundesweiten Warnstreiktages fallen an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen am Montag voraussichtlich zahlreiche Flüge aus.

Bereits in der vergangenen Woche fielen zahlreiche Flüge am Airport Köln/Bonn aus. © Foto: Oliver Berg/dpa

Die Flughäfen rieten Passagieren dringend, sich bei ihren jeweiligen Fluglinien über den Status ihres Fluges zu informieren.

Der Dortmunder Flughafen sagte wegen des geplanten Streiks den Flugbetrieb für Montag komplett ab. 46 Flugbewegungen mit rund 7000 Passagieren seien betroffen, so der Flughafen.

In Düsseldorf sind am Montag 330 Flugbewegungen mit rund 37.500 Passagieren geplant. Einen Großteil müssten die Airlines wegen des Streiks unter anderem der Verwaltung und des Sicherheitspersonals wohl absagen, sagte ein Flughafensprecher. Auch der Spät-Check-in am Sonntagabend falle wegen des geplanten Streiks aus. Der Streik beginne in Düsseldorf in drei Wellen um null, drei und sechs Uhr am Montag und dauere jeweils 24 Stunden, also teils bis in den frühen Dienstagmorgen hinein.

Am Flughafen Köln/Bonn sind 176 Flugbewegungen - 88 Starts und 88 Landungen - geplant.

Hier beginnt der Streik bereits am Sonntagabend um 22 Uhr und zieht sich in Teilbereichen ebenfalls bis in den Dienstagmorgen.