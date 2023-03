Zahlreiche Flugausfälle: Warnstreik trifft Passagiere in Köln/Bonn hart

Köln/Bonn - Aufgrund des Streiks der Gewerkschaft Verdi werden zwei Drittel der Flüge am zweitgrößten Flughafen in Nordrhein-Westfalen ausfallen.

Denn aufgrund des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi werden mindestens 100 Flüge am zweitgrößten Airport in Nordrhein-Westfalen ausfallen. Das teilte die Pressestelle des Flughafens bereits mit.

Am Flughafen Köln/Bonn hatte es bereits am 27. Februar einen eintägigen Warnstreik gegeben. Durch die Arbeitsniederlegung fielen damals Hunderte Flüge aus. Der Flugbetrieb am Airport Köln/Bonn kam fast komplett zum Erliegen. Reisende müssen sich daher auch heute erneut auf massive Flugausfälle vorbereiten und sich nach Alternativen umschauen.

Aber nicht nur die Airports in Deutschland sind vom Warnstreik der Gewerkschaft Verdi betroffen. Am heutigen Freitag bleiben auch zahlreiche Kitas in Köln geschlossen. Zudem kündigte die KVB an, dass am kommenden Montag (20. März) und Dienstag (21. März) auch der Nahverkehr bestreikt wird.