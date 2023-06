"Juni Streikmonat fürs Süße": Müssen wir im Sommer auf Eis verzichten?

Hamburg - Sommerzeit bedeutet Eiszeit. In Hamburg werden im Schnitt jährlich 15 Millionen Liter Eis verspeist. In Kugeln gerechnet sind das etwa 215 Millionen Stück, sagen die Statistiker vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Aber: Gibt es bald überhaupt noch genug Eis für alle süßen Schleckermäulchen? Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kündigt nun im gesamten Juni Streiks an.

Im Sommer gönnen sich viele ein Eis. Doch nun fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zum Streik in der Süßwarenindustrie auf. © NGG | Florian Göricke

Nicht alles ist so süß wie es schmeckt und das vor allem, wenn es um die Produktion der Zuckerprodukte geht. "Was die Süßwarenindustrie nicht verrät: Sie produziert süßes Eis gerade mit einem bitteren Beigeschmack - jedenfalls für die Beschäftigten. Denn denen schmecken die Löhne schon lange nicht mehr", teilte Silke Kettner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit.

Doch nicht nur bei der Eisproduktion stoßen die Löhne der Gewerkschaft bitter auf. Das Gehaltsproblem bestehe in der gesamten Branche, egal ob Gummibärchen, Schokolade oder Kekse.

"Wer in der Süßwarenindustrie in der Produktion am Band steht oder im Lager arbeitet, muss am Ende des Monats jeden Euro dreimal umdrehen. Gerade in den unteren Lohngruppen ist an den Jobs nur das süß, was produziert wird. Nicht aber das, was verdient wird", so die Geschäftsführerin der NGG-Region Hamburg-Elmshorn.

Wenn das so weitergehe, werden viele der Branche bald den Rücken kehren, wenn sie es nicht schon getan haben.

Die NGG, die eigentlich bereits in Tarifverhandlungen mit den Herstellerfirmen solcher Süßwaren steckt, wolle diese nun erstmal abbrechen. Arbeitgeber wie die Branchengiganten Ferrero, Storck, Lindt, Haribo, Nestlé oder Bahlsen hätten bisher absolut keine Bereitschaft gezeigt, mit einem angemessenen Lohnangebot zu reagieren.