Keine S-Bahn durch Mega-Warnstreik: Das müssen Berliner jetzt wissen

Berlin - Auch die Hauptstadtregion wird hart vom Warnstreik im Verkehrssektor getroffen. Das spüren die Berliner bereits am Montagmorgen: Der Regional- und S-Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg ist eingestellt. "Seit Betriebsbeginn fahren im Regionalverkehr auch in Berlin und Brandenburg keine Züge mehr", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag.