Nach Ostern schon wieder Warnstreik! Hier brauchen Fahrgäste Geduld

Nürnberg - Die Gewerkschaft Verdi plant nach Ostern ganztägige Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Nürnberg.

Verdi hat die Beschäftigten der Verkehrsgesellschaft VAG dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Die Beschäftigten der Verkehrsgesellschaft VAG sind dazu aufgerufen, ihre Arbeit am kommenden Dienstag und Mittwoch niederzulegen. Zuvor war bereits ein Warnstreik in Augsburg angekündigt worden.

Am Dienstag sollen nach Angaben der Gewerkschaft Wartungsarbeiten in Nürnberg betroffen sein, Mittwoch werde es dann größere Auswirkungen geben. Betroffen sind laut Verdi vor allem die U-Bahn, die Straßenbahn und der Busverkehr im gesamten Stadtgebiet. Die S-Bahn ist nicht betroffen.

Der Streik dürfte sich auch auf die Besucher des Nürnberger Volksfestes auswirken, das am Osterwochenende startete und bis zum 26. April dauern soll.

Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik ihren Forderungen im Tarifstreit mit der Arbeitgeberseite mehr Nachdruck verleihen.