Nach Ostern schon wieder Warnstreik! Hier brauchen Fahrgäste Geduld
Von Britta Schultejans
Nürnberg - Die Gewerkschaft Verdi plant nach Ostern ganztägige Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Nürnberg.
Die Beschäftigten der Verkehrsgesellschaft VAG sind dazu aufgerufen, ihre Arbeit am kommenden Dienstag und Mittwoch niederzulegen. Zuvor war bereits ein Warnstreik in Augsburg angekündigt worden.
Am Dienstag sollen nach Angaben der Gewerkschaft Wartungsarbeiten in Nürnberg betroffen sein, Mittwoch werde es dann größere Auswirkungen geben. Betroffen sind laut Verdi vor allem die U-Bahn, die Straßenbahn und der Busverkehr im gesamten Stadtgebiet. Die S-Bahn ist nicht betroffen.
Der Streik dürfte sich auch auf die Besucher des Nürnberger Volksfestes auswirken, das am Osterwochenende startete und bis zum 26. April dauern soll.
Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik ihren Forderungen im Tarifstreit mit der Arbeitgeberseite mehr Nachdruck verleihen.
Warnstreiks auch in Augsburg
Auch in Augsburg müssen Fahrgäste sich nach Ostern auf starke Einschränkungen einstellen. Dort hat Verdi ebenfalls für den 7. April zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen.
Vor gut einer Woche war die vierte Runde der Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgebern ohne Durchbruch geendet. Die nächsten Verhandlungen sind für den 15. April geplant. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 9000 Beschäftigten in mehr als 20 Unternehmen deutliche Lohnerhöhungen.
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa