Durchbruch im Tarifstreit: Keine Warnstreiks mehr in Awo-Kitas

Düsseldorf - In Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) wie Kitas und der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen drohen keine weiteren Warnstreiks.

Nach der Einigung im Tarifstreit zwischen Verdi und der Awo NRW ist der Streik in Einrichtungen wie Kitas vom Tisch. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi hat es in der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt um die Awo NRW eine Einigung gegeben. Von der Awo war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

"Es ist uns gelungen, die unteren Entgeltgruppen überdurchschnittlich anzuheben", sagte Susanne Hille, Verhandlungsführerin von Verdi NRW.

Laut Verdi ist die Awo mit rund 35.000 tarifgebundenen Beschäftigten einer der größten Träger sozialer Dienstleistungen in NRW.

Die Tarifrunde betreffe Beschäftigte in vielen Bereichen, etwa in Kitas, der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (Offener Ganztag) sowie in der Pflege und Seniorenarbeit.