Nächster Streik steht in den Startlöchern: Dresdner Schüler demonstrieren gegen Sexismus

Dresden - In Dresden steht der nächste Streik in den Startlöchern: Nach DVB und Bahn gehen jetzt die Schüler und Azubis auf die Straße.

Am Freitag wollen Schüler unter dem Motto "Für ein Leben und Lernen frei von Autorität und Sexismus" auf die Straße gehen. © 123RF/halfpoint

Die Schülergewerkschaft "Schwarze Rose" ruft am Freitag, dem 8. März, zu einem feministischen Schulstreik auf.

Gegen 11 Uhr sollen sich Schüler und Schülerinnen an Alaunplatz zu einer Demonstration unter dem Motto "Für ein Leben und Lernen frei von Autorität und Sexismus" einfinden. Der Streik führt anschließend an verschiedenen Schulen vorbei und endet am Kultusministerium.



"Es ist an der Zeit, auf die Straße zu gehen, Missstände anzusprechen und konkrete Maßnahmen zu fordern, um unsere Schulen gerechter und sicherer zu gestalten", heißt es in der Pressemitteilung der Schülergewerkschaft.

Die Schüler fordern:

Kostenlose Bildung & Mindestlohn für Azubis

Aufklärungsunterricht verbessern und queere Themen einbinden

Strukturen gegen sexualisierte Übergriffe schaffen

Genderneutrale Toiletten und Umkleidekabinen

Mülleimer und kostenlose Menstruationsartikel auf allen Toiletten

Alle Namens- und Pronomensänderungen bedingungslos umsetzen

Dies habe man bereits im Jahr 2022 von den Dresdner Schulen ohne eine angemessene Reaktion gefordert. "Unsere Forderungen sind genauso aktuell wie damals, deshalb streiken wir", so die "Schwarze Rose".