Auch heute Streik der City-Bahn in Chemnitz: Diesmal unbefristet

Chemnitz - Täglich grüßt das Murmeltier: Auch am heutigen Mittwoch bestreikt die GDL die City-Bahn in Chemnitz . Streikende offen!

Die City-Bahn wird ab Mittwoch unbefristet bestreikt. © Harry Härtel

Nachdem die City-Bahnen bereits am Montag und am Dienstag stillstanden, kündigte die GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) auch für den heutigen Mittwoch kurzfristig einen Streik an.

Gestreikt wird ab 12 Uhr. Das Ende des Ausstandes ist offen und wird von der GDL gesondert bekannt gegeben.

Grund ist nach wie vor das Festhalten der Gewerkschaft an der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Friedbert Straube ist sauer: "Gewerkschaften haben soziale Verantwortung. Was Herr Weselsky macht, ist das blanke Gegenteil. Das geht sogar so weit, dass die Sicherheit von Kindern beeinträchtigt wird, die an Haltepunkten und Bahnhöfen vergeblich auf ihre City-Bahn warten müssen oder sich auf den mitunter gefährlichen Fußweg nach Hause begeben müssen", so der City-Bahn-Geschäftsführer.

"Ich fordere Herrn Weselsky auf, sich verantwortungsvoll zu verhalten und an den Gesprächstisch zurückzukehren für echte Verhandlungen."