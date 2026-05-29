Roulette-Kugeln stehen still: Streik trifft Spielbanken im Südwesten

Stuttgart - Besucher der Spielbanken in Baden-Baden, Stuttgart und Konstanz können am Samstag nur eingeschränkt ihr Geld beim Glücksspiel loswerden oder Gewinne einheimsen.

Auch in der Spielbank in Stuttgart kommt es am Samstag zu Einschränkungen. (Symbolfoto) © picture alliance / Christoph Schmidt/dpa

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten des Landesbetriebs zum ersten Warnstreik in der Unternehmensgeschichte auf, wie Landesvorsitzende Maike Schollenberger in Stuttgart mitteilte.

"Es ist absolut in Ordnung, dass die Spielbanken für das Land Baden-Württemberg eine kleine, aber feine Cashcow sind. Die Beschäftigten sind es nicht", so Schollenberger. Es sei irritierend, wenn eine Landestochter alle Tarifverträge kündige, anstatt wie bisher sozialpartnerschaftlich für beide Seiten faire Kompromisse zu suchen.

Der Warnstreik soll am Samstag am Nachmittag starten und bis Betriebsende am frühen Sonntag gehen. Es werde mit erheblichen Auswirkungen auf den Spielbetrieb gerechnet, teilte die Gewerkschaft mit.

Der Arbeitgeber hatte nach Angaben von ver.di im September 2025 alle Tarifverträge gekündigt, darunter auch die betriebliche Gesundheitsförderung und den Altersvorsorgetarifvertrag.