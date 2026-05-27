Warnstreiks bei der Postbank: Auch der Osten betroffen, Kundgebung in sächsischer Stadt

Leipzig - Kundinnen und Kunden der Postbank müssen sich in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen erneut auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten von Donnerstag bis Samstag zu weiteren Warnstreiks auf. Betroffen sind bundesweit Filialen und Callcenter der Postbank.

Die Postbank-Mitarbeiter werden zum Streik aufgerufen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt für rund 9000 Beschäftigte der Postbank im Deutsche-Bank-Konzern. Nach Angaben von Verdi hat die Arbeitgeberseite zuletzt eine Gehaltserhöhung von 2,4 Prozent nach drei Nullmonaten ab Juli 2026 sowie weitere 2,3 Prozent ein Jahr später angeboten.

Verdi hält das Angebot für unzureichend. "Die Deutsche Bank hat ein Rekordergebnis verkündet. Die Beschäftigten haben maßgeblich zu diesem hervorragenden Jahresergebnis beigetragen", betonte Katrin Behrens, Gewerkschaftssekretärin für Finanzdienste.

Viele Beschäftigte hätten kein Verständnis dafür, dass sie nach Darstellung der Gewerkschaft einen Reallohnverlust hinnehmen sollten, während vor allem die Aktionäre von den Gewinnen profitierten.

Für Donnerstag kündigte Verdi zudem eine Kundgebung der Beschäftigten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig an.