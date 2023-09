Verzweifelte Trucker treten auf Autobahnraststätte in Hungerstreik: Arzt schlägt Alarm

Ein LKW-Fahrer hält auf dem Parkplatz der Raststätte Gräfenhausen einen Zettel mit der Aufschrift "10.440 Euro" in den Händen, was den ihm bislang nicht ausgezahlten Lohn beziffern soll. Mittlerweile befinden sich die Trucker im Hungerstreik. © Boris Roessler/dpa

Etwa 30 Fahrer hatten am vergangenen Dienstag im Konflikt mit einem polnischen Speditionsunternehmen einen Hungerstreik begonnen. Seit mehr als zwei Monaten versuchen sie mit ihrem Streik an der A5 ausstehenden Lohn einzufordern.

Die Männer geben an, zum Teil seit Monaten nicht bezahlt worden zu sein. Die Gespräche mit dem Unternehmen sind schon vor Wochen ins Stocken geraten.

Trabert ist Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland und hat in den vergangenen Wochen wiederholt Teilnehmer des Streiks mit seinem Team aufgesucht und behandelt.

Auch am Wochenende war er mit einem vierköpfigen Ärzteteam und einer Krankenschwester in Gräfenhausen. "Ein Hungerstreik ist eine lebensbedrohliche Situation", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir können auch mit ärztlicher Begleitung das Risiko nicht reduzieren."