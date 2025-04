Weniger Arbeit, mehr Geld: Verdi ruft Leipziger DRK-Mitarbeiter erneut zum Streik auf

Erneut hat Verdi bei den DRK-Mitarbeitern zum Streik aufgerufen. (Archivbild) © Tobias Junghannß/dpa

Die vierte Verhandlungsrunde mit dem DRK-Arbeitgeberverband steht an und mit einem erneuten Streik am Mittwoch will Verdi den Druck weiter erhöhen.

"Eine Reduzierung der Arbeitszeit von 40 (auf 38) Stunden ist mehr als zeitgemäß genauso wie eine Anpassung der Jahressonderzahlung von aktuell 65 Prozent an ein branchenübliches Niveau", erklärt Gewerkschaftssekretär Niklas Wuchenauer. Dies entspricht einer Anhebung um 800 Euro.

Demnach sei es an der Zeit, dass die Arbeitgeber ihre "Blockadenhaltung" gegenüber der laut Verdi "berechtigten Forderungen" aufgeben.

10 Uhr beginnt die Streik-Demonstration am Volkshaus und führt dann über den Markt und die Moritzbastei wieder zurück zum Ausgangspunkt.