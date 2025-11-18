Tarot-Tageskarte vom 18.11.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Dienstag, dem 18.11.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 18.11.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - XX Das Gericht: Entscheidung, Transformation, Selbstreflexion

Der Ruf des Lebens: Das Gericht ist eine Karte der Erweckung und Transformation. Es ruft Dich dazu auf, innezuhalten, Bilanz zu ziehen und zu entscheiden, wie Du Dein Leben weiterführen möchtest. Wie das Ertönen der Erweckungsglocken fordert Dich diese Karte auf, Dich mit Deiner eigenen Wahrheit auseinanderzusetzen, vergangene Fehler und Verantwortungen zu erkennen und dann frei und mit einem Neubeginn weiterzuziehen. Es geht um eine tiefe Verwandlung und Befreiung.

Deine Tarot-Tageskarte vom Dienstag, dem 18.11.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte XX Das Gericht über die Liebe

Eine Entscheidung mit Herz und Seele: In der Liebe zeigt Das Gericht eine Phase der Reflexion und Entscheidung. Du wirst aufgefordert, Deine vergangenen Beziehungen und Erfahrungen zu hinterfragen und Dich zu fragen, was Du wirklich willst. Möglicherweise musst Du eine Entscheidung treffen, die Dein Liebesleben grundlegend verändert - sei es eine Vergebung oder ein Neubeginn. Es ist auch eine Zeit, in der Du und Dein Partner eine tiefere Ebene der Verständigung erreichen können.

Das sagt die Tarotkarte XX Das Gericht über Deinen Beruf

Berufung statt nur Beruf: Du siehst nun die Ergebnisse Deiner vergangenen Handlungen. Vielleicht gibt es eine wichtige Entscheidung zu treffen, die Deine berufliche Zukunft beeinflusst. Diese Karte kann auch eine Transformation in Deinem Berufsleben anzeigen, sei es durch eine neue Karriere oder eine Erneuerung Deiner Perspektive. Karma spielt eine Rolle und Du wirst erkennen, wie Deine alten Entscheidungen jetzt Dein Arbeitsumfeld prägen.

Das sagt die Tarotkarte XX Das Gericht über Deine Finanzen

Befreiung von alten Belastungen: Finanziell bedeutet Das Gericht, dass Du eine Verantwortung für Deine bisherigen Entscheidungen übernehmen musst. Vielleicht sind alte Schulden oder Investitionen ein Thema, das jetzt aufgerufen wird, um Klarheit zu schaffen. Es ist eine Zeit, in der Du die Konsequenzen Deiner finanziellen Entscheidungen erkennst und die Gelegenheit hast, aus der Vergangenheit zu lernen und eine neue Wegweisung für Deine Finanzen zu finden.

Das sagt die Tarotkarte XX Das Gericht über Deine Gesundheit