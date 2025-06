Tarot-Tageskarte vom 26.6.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Das Zwei der Stäbe zeigt einen Moment der Entscheidung. Du stehst an einem Wendepunkt und siehst die Möglichkeiten vor Dir, doch jetzt ist es Zeit, den richtigen Weg zu wählen. Es ist die Karte der Vision und der langfristigen Planung, in der Du die Weichen für die Zukunft stellst. Hier geht es darum, mit Entschlossenheit und Weitblick zu handeln und sich der Verantwortung bewusst zu werden, die Deine Entscheidungen mit sich bringen, aber währenddessen ganz bei Dir zu bleiben.

Eine wichtige Entscheidung steht an:

Auch in der Liebe zeigt das Zwei der Stäbe eine Phase, in der Du möglicherweise vor einer wichtigen Entscheidung stehst. Vielleicht bist Du an einem Punkt, an dem Du über die Richtung Deiner Beziehung nachdenkst - sei es durch eine ernsthafte Verpflichtung oder einen möglichen Neuanfang. Es geht darum, klar und bewusst zu entscheiden, welchen Weg Du in der Liebe gehen möchtest.