Tarot-Tageskarte vom 6.6.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Klarheit und Balance finden:

In der Liebe fordert Die Gerechtigkeit Dich dazu auf, eine gute Balance zu finden und fair miteinander umzugehen. Wenn Du in einer Beziehung bist, geht es darum, dass Du auf das Gleichgewicht von Geben und Nehmen achtest, ohne dass eine Seite mehr Last trägt als die andere. Auch für Singles zeigt die Karte, dass es wichtig ist, klar und gerecht zu sein - sowohl zu Dir selbst als auch zu anderen, um in der Liebe und Partnerschaft wahrhaftig zu sein.