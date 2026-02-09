Tarot-Tageskarte vom 9.2.2026: Welche Botschaft hat diese Tarotkarte heute für Dich?

Deine Tarot-Tageskarte: Entdecke, welche Chancen der Tag für dich bereithält. ✓Wertvolle Impulse ✓kostenlos ✓tagesaktuell

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 9.2.2026 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt die Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - XVI Der Turm: Umsturz, Zusammenbruch, Krise

Die Erschütterung als Chance: Der Turm bringt plötzliche Erschütterungen. Ein Blitz schlägt ein und zerstört alles, was Du für stabil hieltest. Doch dieser Zusammenbruch ist notwendig, um Platz für Neues und Schönes zu schaffen. Die Illusionen zerbrechen, und Du bist gezwungen, die Wahrheit zu sehen und Dich von alten, falschen Vorstellungen zu befreien.

Deine Tarot-Tageskarte vom 9.2.2026 © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte XVI Der Turm über die Liebe:

Der plötzliche Umbruch: In der Liebe zeigt Der Turm einen plötzlichen Umbruch, der das Fundament Deiner Beziehung erschüttern kann. Vielleicht kommt es zu einer unerwarteten Wahrheit oder einer schmerzhaften Entdeckung. Der Zusammenbruch ist jedoch notwendig, um Platz für eine ehrlichere und tiefere Verbindung zu schaffen. Krisen kann man gemeinsam bewältigen, um gestärkt etwas viel Bedeutenderes zu schaffen.

Das sagt die Karte XVI Der Turm über Deinen Beruf:

Der Neubeginn nach dem Umbruch: Im Beruf kündigt Der Turm eine unerwartete Veränderung an. Eine plötzliche Kündigung, eine neue Geschäftsstrategie oder eine Veränderung der Umstände könnten alles auf den Kopf stellen. Dieser Umbruch kann ein Neubeginn und eine Chance für Wachstum sein - auch wenn es erst einmal schmerzhaft erscheint.

Das sagt die Tarotkarte XVI Der Turm über Deine Finanzen:

Die Zerstörung falscher Sicherheitsillusionen: Finanziell zeigt Der Turm einen plötzlichen Verlust oder eine wirtschaftliche Krise, die Deine finanzielle Sicherheit erschüttern könnte. Doch dieser Schock hilft Dir, falsche Sicherheitsillusionen zu erkennen und neu anzufangen. Es ist die Chance, Deine finanziellen Prioritäten neu zu ordnen und für eine stabilere Zukunft zu sorgen.

Das sagt die Tarotkarte XVI Der Turm über Deine Gesundheit: