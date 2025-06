Stark tätowierte Frau schlägt zurück: "Nur weil ich wild aussehe, bin ich doch keine Verbrecherin"

Indiana (USA) - Eine stark tätowierte Frau aus den USA wehrt sich aktiv gegen Hasskommentare. Die Leute sollten zweimal nachdenken, bevor sie etwas sagen, so ihr Statement.

"Ich bin freundlich, liebevoll und eine stolze Mutter und Oma. Aber viele sehen nur meine Tattoos und denken sofort das Schlimmste", erklärt sie in dem Clip.

In einem viralen Video auf dem TikTok-Kanal "truly_show" meldete sich die 41-Jährige nun zu Wort.

Im Gegenteil: In letzter Zeit habe sie unzählige Spott- und Hasskommentare erhalten. Fremde hätten sie als "Miststück" und "Platzverschwendung" bezeichnet, andere hätten ihr aufgrund ihres Aussehens Ladendiebstahl vorgeworfen.

Nicht nur online sei sie bislang angegriffen worden - auch auf der Straße hätten Fremde schon über sie getuschelt, verriet die US-Amerikanerin.

Ihre Botschaft an die Welt: Äußerlichkeiten sagen nichts über den Menschen aus. "Schaut zweimal hin - ich bin mehr als nur Tinte auf der Haut. Nur weil ich heiß und wild aussehe, bin ich keine Verbrecherin."

In Zukunft will die 41-jährige TikTok-Sensation ihren Look mit weiteren Tattoos vervollständigen.