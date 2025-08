Als Wanderer sieht, wer hinter ihm herläuft, dreht er sofort Video, für "Fall des Todes"

Was für Außenstehende befremdlich wirken kann, ist in Wahrheit goldrichtig. Duffy hat sein Verhalten jetzt in einem Interview mit Newsweek erklärt.

Die Grizzlybärin und ihr Nachwuchs zeigten nicht das geringste Interesse an den Menschen. © TikTok/Screenshot/joetheduffy

"Meiner Erfahrung nach haben Bären kein Interesse daran, Menschen zu belästigen, solange diese sich der Bären bewusst sind und ihnen ihren Freiraum lassen. Genau das haben wir in dieser Situation versucht", sagte der TikToker gegenüber dem US-Magazin.

Sein Rat: "Geht langsam und vorsichtig zurück, macht ständig Lärm, um die Bären nicht zu überraschen, und verlasst den Weg und haltet Abstand."

Er und seine Partnerin hätten außerdem beide Bärenspray in der Hand gehalten, so der US-Amerikaner. Dass ihm die Gefahr der Situation trotz seines Wissens nicht geheuer war, ist im Video allerdings zu hören.

So sagt Duffy an einer Stelle: "Das wäre wunderbar, wenn es nicht so furchterregend wäre." Doch zum Glück hatten die wilden Tiere ohnehin keinerlei Interesse an ihm und der Frau an seiner Seite.