17-Jähriger sitzt in U-Haft: Hatte Terror-Verdächtiger Hilfe?

Hamburg - Nach der Verhaftung eines 17-jährigen Syrers wegen eines geplanten Terroranschlags in Hamburg gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus. "Es gibt bislang keine Anhaltspunkte für Mittäter oder Hintermänner", erklärte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft.

Der 17 Jahre alte Syrer sitzt in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand in Untersuchungshaft. © Christian Charisius/dpa

Der Jugendliche war am Donnerstag vergangener Woche von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden und sitzt inzwischen in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand in Untersuchungshaft, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Er steht im Verdacht der Vorbereitung einer terroristischen Straftat und der Terrorismusfinanzierung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Inspiration für das mutmaßliche Vorhaben des 17-Jährigen. Demnach soll der Syrer geplant haben, eine unbestimmte Anzahl "Ungläubiger" zu töten. Der Beschuldigte soll verschiedene Anschlagsszenarien ins Auge gefasst haben.

"So soll er geplant haben, entweder in einem Einkaufszentrum oder einer Polizeiwache oder einer Bar einen Anschlag zu verüben, und zwar auch mit verschiedenen Alternativen, entweder per Sprengstoff oder auch mit einem Molotowcocktail oder mit dem Messer", hatte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt. Der Jugendliche soll sich zur Vorbereitung Dünger, Grillanzünder, eine Sturmhaube und ein Messer beschafft haben.

Eine psychiatrische Begutachtung des Beschuldigten sei in Auftrag gegeben worden, aber noch nicht abgeschlossen, erklärte die Sprecherin. Die Begutachtung steht demnach im Zusammenhang mit einem weiteren Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz und anderer Delikte. Der 17-Jährige soll in sozialen Medien Symbole des IS gepostet haben.