Amok-Alarm in Braunschweig: Polizei durchsucht Gymnasium

In Braunschweig ist es am Montag zu einem Amok-Alarm in einem Gymnasium gekommen. Einsatzkräfte rückten aus und durchsuchten das Schulgebäude.

Von Christian Brahmann Braunschweig - An einer Braunschweiger Schule wurde ein Alarm ausgelöst. Einsatzkräfte rückten zu einem Großeinsatz aus und durchsuchen derzeit das Gebäude systematisch. Es gibt bisher keine Hinweise auf eine Gefährdungslage. Einsatzkräfte rückten aus und durchsuchten das Schulgebäude. © Moritz Frankenberg/dpa "Gegen 9.15 Uhr wurde dort Alarm ausgelöst", sagte eine Polizeisprecherin. Es handele sich um einen Amok-Alarm, erklärte sie weiter. Die Einschätzung der Lage sei noch schwierig, die Kräfte vor Ort durchsuchen derzeit systematisch das Gebäude. Beim Kurznachrichtendienst X informierten die Beamten über den Einsatz an der Neuen Oberschule im Nordosten Braunschweigs. Sie baten darum, den Bereich großräumig zu meiden und keine Einsatzkräfte zu behindern. In einem weiteren Beitrag bei X teilte die Polizei mit, dass es derzeit keine Hinweise auf eine Gefährdungslage gebe. Es werde weiterhin nach einem standardisierten Einsatzkonzept vorgegangen. Eine konkrete Gefahr könne weiterhin nicht verifiziert werden. Am Gliesmaroder Bahnhof in der Nähe der Schule werde eine Infosammelstelle eingerichtet, zu der sich etwa Eltern und Zeugen begeben können. Notfallseelsorger der Feuerwehr stehen nach Angaben der Polizei vor Ort bereit. Rund um das Gymnasium kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Polizei bittet darum, Rettungsgassen freizuhalten. Schüler wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht. © Moritz Frankenberg/dpa Erst vor wenigen Wochen hatte ein Fehlalarm an einer Braunschweiger Grundschule einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ende Januar wurde die Schule vorsorglich evakuiert und von Einsatzkräften durchsucht. Verletzte gab es nicht.

