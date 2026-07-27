Deutliche Worte: Zentralrat der Muslime äußert sich zu Berliner CSD-Anschlag

Köln - Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat den Anschlag am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Berlin verurteilt.

Blumen, Kerzen und persönliche Botschaften liegen nahe der Stelle in Tiergarten, wo ein Attentäter in eine Menschenmenge gefahren ist. © Markus Lenhardt/dpa

"Wo Menschen aufgrund ihrer Identität oder ihrer Lebensweise zur Zielscheibe von Gewalt werden, werden die Grundwerte unseres Zusammenlebens angegriffen", teilte der ZMD in Köln mit.

"Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern, ihren Angehörigen sowie allen Menschen, die diese schreckliche Tat miterleben mussten."

Sollte sich der Verdacht der Behörden bestätigen, dass der Anschlag islamistisch motiviert war, "wäre dies ein weiterer Fall, in dem eine extremistische Ideologie religiöse Bezüge missbraucht, um Hass und Gewalt zu rechtfertigen sowie Menschen gegeneinander aufzubringen", erklärte der ZMD.

Der Schutz des menschlichen Lebens gehöre zu den grundlegenden Prinzipien des Islam. Gewalt gegen Unschuldige finde dort keine Rechtfertigung.

"Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung, seiner geschlechtlichen Identität, seiner Religion, seiner Herkunft oder anderer persönlicher Merkmale Ziel von Gewalt werden", hieß es weiter.