15-Jähriger soll Terror-Anschlag auf Synagoge geplant haben – U-Haft für IS-Sympathisanten

Augsburg - Ein 15 Jahre alter Teenager soll einen Terroranschlag auf eine Synagoge geplant haben und sitzt darum bereits seit einigen Monaten in Untersuchungshaft.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat im Juni Anklage gegen den 15 Jahre alten mutmaßlichen IS-Sympathisanten erhoben. © Felix Hörhager/dpa

Das berichtet die Bild und zitiert Oberstaatsanwalt Sebastian Murer: "Die Generalstaatsanwaltschaft München hat am 26. Juni 2026 Anklage gegen den Beschuldigten erhoben."

Bei ihm sei eine große Menge pyrotechnischer Gegenstände entdeckt und sichergestellt worden.

Einen selbstgebauten Sprengsatz habe er in der Vergangenheit bereits getestet, heißt es weiter. Durch die tennisballgroße Kugelbombe habe er sich selbst zwei Finger weggesprengt. Ein Freund des Beschuldigten wurde bei der Detonation leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 15-Jährige mit der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) sympathisieren.

Die Ermittler befassen sich bereits seit Herbst 2025 mit dem Fall. Ihm wird nun vorgeworfen, dass er unter anderem eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben soll.