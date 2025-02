Duo plante islamistischen Anschlag auf schwedisches Parlament: So lautet das Urteil!

Der Ältere hatte die Vorwürfe im Prozess weitgehend eingeräumt, der Jüngere nur in Teilen und den Hauptvorwurf, einen Anschlag begehen zu wollen, bestritten.

Der angepeilte Anschlag soll als Reaktion auf Koran-Verbrennungen in Schweden 2023 geplant worden sein. Der Koran ist die heilige Schrift im Islam. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht verwies auf Chat-Nachrichten zwischen den beiden Angeklagten und viele Inhalte auf den Handys der beiden Männern, die aus Sicht des Senats die gemeinsamen Anschlagspläne untermauerten. Der Jüngere sei aber nicht die treibende Kraft gewesen.

Beide Männer lebten vor ihrer Festnahme in Gera - in Ostthüringen, waren befreundet und hatten sich demnach über das Internet unter Einfluss von Propaganda der islamistischen Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS) radikalisiert.