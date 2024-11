Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt geplant: 17-Jähriger verhaftet!

Elmshorn - Der Staatsschutz hat offenbar einen islamistischen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Schleswig-Holstein verhindert.

Der Staatsschutz konnte offenbar Schlimmeres verhindern. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Bereits am vergangenen Mittwoch sei ein 17-Jähriger in Elmshorn festgenommen worden, wie "Bild" am Montag berichtete.

Eine Sprecherin des Landeskriminalamts bestätigte gegenüber TAG24, dass ein entsprechender Polizeieinsatz stattgefunden hat, verwies für nähere Hintergründe jedoch auf die Staatsanwaltschaft Flensburg. Diese war bisher nicht zu erreichen.

Der Tatverdächtige hatte offenbar geplant, mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge zu rasen. Gegenüber der Deutschen-Presseagentur erklärte der zuständige Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt lediglich, dass das "Anschlagszenario" nicht "klar umrissen" sei.

Winterfeldt erklärte zuvor gegenüber "Bild": "Ich kann bestätigen, dass wir wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Verabredung zu einem Verbrechen, nämlich Mord, ermitteln. Gegen einen 17-jährigen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen."