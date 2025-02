Terroranschlag im Elsass: Täter sollte abgeschoben werden

Bei der Bluttat in Mulhouse starb ein Mann. © Sebastien Bozon/AFP

Gefährliche, ausreisepflichtige Menschen will er künftig nicht nur zeitlich befristet, sondern bis zur Abschiebung in Haft halten, wie Retailleau nach der Attacke in der 100.000-Einwohner-Stadt nahe der Grenze zu Baden-Württemberg sagte.

Als mutmaßlichen Täter nahm die Polizei einen Algerier fest. Da dessen Heimatland eine Abschiebung blockiert hatte, verlangt der Minister nun eine härtere Gangart.

Bei der Tat am Samstagnachmittag hatte der Angreifer nahe einem Markt in Mulhouse (Mülhausen) mehrere Menschen angegriffen und laut Anti-Terror-Staatsanwaltschaft "Allahu Akbar" (etwa "Gott ist am größten" auf Arabisch) gerufen.

Nach Angaben des Innenministeriums war er mit einem Messer und einem Schraubenzieher bewaffnet. Staatspräsident Emmanuel Macron (47) sprach von einem islamistisch motivierten Terroranschlag. Ermittelt wird wegen Tötung und versuchter Tötung mit Terrorbezug.

Ein 69-jähriger Passant aus Portugal starb bei dem Angriff. Drei Menschen wurden verletzt - laut den Ermittlern handelt es sich bei ihnen um Polizisten, Innenminister Retailleau sprach von Angestellten des Rathauses zur Parkplatzüberwachung.

Der mutmaßliche Täter wurde etwa zehn Minuten nach Beginn des Angriffs überwältigt und in Polizeigewahrsam genommen.