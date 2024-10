Tödliche Messerattacke! 15-Jähriger sticht auf Polizisten ein, Terrorakt vermutet

Bosanska Krupa (Bosnien und Herzegowina) - Eine erschreckende Bluttat erschüttert Bosnien und Herzegowina! In der 25.000-Einwohner-Gemeinde Bosanska Krupa sind am späten Donnerstagabend zwei Polizisten Opfer eines Messerangriffs geworden. Einer von ihnen kam dabei ums Leben.

Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Vor der tödlichen Attacke habe er Abschiedsnachrichten an Bekannte geschickt, berichtet unter anderem die kroatische Nachrichtenplattform Index.hr.

Dabei sei ein Beamter auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben, ein weiterer habe verletzt überlebt - schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

"Die Staatsanwaltschaft hat erklärt, dass der beschriebene Vorfall die Merkmale einer Straftat gemäß Artikel 201 des Strafgesetzbuchs der FBiH [Föderation Bosnien und Herzegowina, Anm. d. Red.] , also ' Terrorismus ', aufweist", teilte Adnan Beganović, Innenminister des Kanton Una-Sana gegenüber Klix.ba mit.

Der Ministerpräsident Nijaz Hušić versicherte, die Justiz bei den Untersuchungen zu unterstützen, vertraut zugleich in die auf Hochtouren laufenden Ermittlungsarbeiten: "Angesichts der Tatsache, dass der Täter minderjährig ist, ist die Situation heikel. Dennoch glaube ich an unsere Polizeibehörden und die Staatsanwaltschaft, die eine gründliche Untersuchung durchführen und alle Umstände dieses Angriffs klären werden", so Hušić.

Die weiteren Ermittlungen zum Gefassten und seinem Motiv seien am Laufen. Weitere Details zu den Beweggründen wurden bisher nicht genannt.

Erstmeldung von 9.14 Uhr, zuletzt aktualisiert um 9.28 Uhr