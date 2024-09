Hausbesuche bei Krankmeldung: Das sagt der Tesla-Manager!

Tesla-Werksleiter André Thierig hält Hausbesuche bei erkrankten Mitarbeitern nicht für ungewöhnlich. © Soeren Stache/dpa

Hausbesuche seien nichts Ungewöhnliches – "das machen viele Unternehmen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollten an die Arbeitsmoral der Belegschaft appellieren."

Die IG Metall kritisiert dagegen eine sehr hohe Arbeitsbelastung in der Autofabrik und nannte die Hausbesuche eine "abwegige Aktion".

Auslöser für die unangekündigten Hausbesuche ist laut Tesla ein überdurchschnittlich hoher Krankenstand in den Sommermonaten gewesen. "Phasenweise hat er 15 Prozent oder mehr erreicht", sagte Thierig.



In Grünheide in Brandenburg stellt Tesla seit mehr als zwei Jahren Elektroautos her. Dort arbeiten nach Unternehmensangaben knapp 12.000 Beschäftigte. Aber der Elektroautomarkt steckt in der Flaute.

Thierig sagte: "Wir haben die Belegschaft auf der Betriebsversammlung über die Hausbesuche informiert und unser Vorgehen dargelegt." Es sei auf große Zustimmung der Belegschaft gestoßen.

"Wir haben gut 200 Mitarbeiter festgestellt, die sich in der Lohnfortzahlung befinden, aber die in diesem Jahr noch gar nicht arbeiten waren. Sie bringen mindestens alle sechs Wochen neue Krankmeldungen", sagte Thierig. "Wir haben uns zwei Dutzend Fälle herausgesucht."