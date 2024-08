20.08.2024 12:32 Nach Fund von chemischen Kampfstoffen am Tesla-Werk: Bergung frühzeitig beendet!

Grünheide - Die Bergung von Kampfmitteln an der Tesla-Fabrik in Grünheide ist am heutigen Dienstag frühzeitig beendet worden. Der Sperrkreis von rund 100 Metern um den Fundort wurde von der Polizei aufgehoben. © Soeren Stache/dpa Die vermuteten Stoffe seien nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher der Gemeinde. Die Experten hatten ursprünglich in einem Wehrmachtskoffer gefährliche chemische Substanzen vermutet. Es seien allerdings keine Substanzen gefunden worden, von denen eine erhöhte Gefahr ausgehe. Den Koffer auszuheben und abzutransportieren sei nun nicht mehr nötig, ergänzte der Sprecher. Der Sperrkreis mit einem Radius von 100 Metern um den Fundort sei somit aufgehoben. Tesla Deutlicher Gewinnrückgang: Kann sich Tesla in Grünheide noch halten? Auch weitere für die kommenden Tage angekündigten Sperrungen entfielen. In den vergangenen Wochen waren zwei Weltkriegsbomben auf der geplanten Erweiterungsfläche des Tesla-Werks entschärft worden. Dabei waren auch Teile des Betriebsgeländes und das Protestcamp von Tesla-Gegnern betroffen.

